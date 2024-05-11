Dünyanın en zehirli balığı: Kamuflaj ve pusu ustası
Dünya'nın farklı habitatlarında çok sayıda zehirli ve zehirsiz balık türü vardır. Bazıları sürünür, bazıları da gökyüzünde kuş gibi uçar. Ancak 'denizlerdeki en zehirli tür' unvanıyla anılan taş balıkları, bazı özellikleriyle diğer türlerden kalın çizgilerle ayrılır.
Hint-Pasifik'teki resiflerde rastlanan taş balıkları, denizlerin dibindeki mercan ve kayalarla mükemmel uyum sağlayan kamuflaj ustalarıdır.
Uzmanlara göre resif taş balıkları, tipik olarak pusuya yatar ve ardından avlarına hızlı bir şekilde saldırır, genelde balık veya kabuklularla beslenir.
Bir resif taş balığının zehiri, sırtı boyunca uzanan yüzgecindeki dikenlerden gelir. Bu dikenler yoğun acıya ve hatta ölüme neden olabilen oldukça kuvvetli bir zehir içerir.
Guinness Dünya Rekorları kitabı, haliç taş balığının bilinen tüm balıklar arasında en kuvvetli zehir bezine sahip olduğunu yazmaktadır.
Dikenler iğne gibidir, yivlidir ve tamamen savunma için kullanılır. Bu nedenle, kendilerini tehdit altında hissettiklerinde dikilirler.
Her dikeni çevreleyen iki zehir bezi vardır. Tepkinin ciddiyeti, kaç diken saplandığına ve dikenlerin girdiği derinliğe bağlıdır.
Acının dayanılmaz ve inanılmaz derecede yoğun olduğu söylenirken, bazıları sıcak su terapisinin, zehri etkisiz hale getirmek için en iyi yöntem olduğunu öne sürüyor.
Queensland Üniversitesi'nden Doç. Dr. Bryan Fry, The Guardian'a verdiği demeçte, "Üzerine bastığınızda, zehir bezinin üzerinde baskı oluşur, bez yırtılır ve zehir omurga boyunca yukarı fışkırır" diyor ve acısının hiçbir şeyle kıyaslanamayacağı söyleniyor...
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