Çin'de 5G baz istasyonu sayısı 2,73 milyona ulaştı

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş ağ altyapısını inşa etme çabalarının devam ettiği Çin'de 5G baz istasyonu sayısı 2,73 milyona çıktı.

Xinhua
Yayınlanma: 22.06.2023 - 08:00
Çin'de 5G baz istasyonu sayısı 2,73 milyona ulaştı
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Temmuz ayı başlarında yapılması planlanan 2023 Küresel Dijital Ekonomi Konferansı için Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında, 5G erişimli cep telefonu taşıyan 634 milyon kişilik kullanıcı tabanına sahip Çin'in, 5G teknolojisi için yükselen bir merkez olarak öne çıktığı belirtildi.

YAZILIM SEKTÖRÜ BÜYÜK GETİRİ SAĞLIYOR

Basın açıklamasında endüstriyel internet entegrasyonunun, ulusal ekonomi dahilinde kilit öneme sahip 45 sektöre ve 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 166,9 milyar ABD doları) aşan bir endüstriyel ölçeğe ulaştığı dile getirildi. Çin'in elektronik bilişim imalat sektörü 2022 yılında 15,4 trilyon yuan değerinde faaliyet geliri elde etti.

Yazılım sektörü 10,8 trilyon yuan, büyük veri sektörü ise 1,57 trilyon yuan gelir elde ederek Çin'de bilişim entegrasyonu ve sanayileşme adına sağlam bir temel atmış oldu.


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