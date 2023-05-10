Vivo yeni telefonu Y78 5G'yi tanıttı!
Çinli telefon üreticisi Vivo yeni orta seviye telefonu Vivo V78'i tanıttı. Telefon uygun fiyatlı olması ile dikkat çekti.
Çinli teknoloji firması Vivo yeni fiyat performans telefonunu tanıttı. Vivo Y78 5G adlı cihaz MediaTek Dimensity 7020 işlemcisinden güç alıyor. 6.64 inç, Full HD+, 120 HZ, IPS bir ekrana sahip olan akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile geliyor.
Depolama alanında ise cihazın 128 GB ve 256 GB versiyonları bulunuyor. Vivo Y78 5G, 8 Megapiksel ön kamera ile geliyor.
Arka tarafında ise 50 Megapiksel ana, 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü görevi gören kamera bulunuyor.
ORTALAMA 200 DOLAR
5000 mAh kapasiteli, 44w hızlı şarj desteğine sahip olan cihaz Android 13 işletim sistemi tabanlı OriginOS 3 ile geliyor. Telefonun Avrupa ve Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak Avrupa'da 200 dolardan çıkması bekleniyor.
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