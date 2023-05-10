Vivo yeni telefonu Y78 5G'yi tanıttı!

Yayınlanma: 10.05.2023 - 17:57

Güncelleme: 10.05.2023 - 17:57

Çinli teknoloji firması Vivo yeni fiyat performans telefonunu tanıttı. Vivo Y78 5G adlı cihaz MediaTek Dimensity 7020 işlemcisinden güç alıyor. 6.64 inç, Full HD+, 120 HZ, IPS bir ekrana sahip olan akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile geliyor.

Depolama alanında ise cihazın 128 GB ve 256 GB versiyonları bulunuyor. Vivo Y78 5G, 8 Megapiksel ön kamera ile geliyor.

Arka tarafında ise 50 Megapiksel ana, 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü görevi gören kamera bulunuyor.

ORTALAMA 200 DOLAR

5000 mAh kapasiteli, 44w hızlı şarj desteğine sahip olan cihaz Android 13 işletim sistemi tabanlı OriginOS 3 ile geliyor. Telefonun Avrupa ve Türkiye fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak Avrupa'da 200 dolardan çıkması bekleniyor.