Türkiye'deki iPhone'lara gelen 5G desteğini kullanabilecek miyiz?

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:22

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:22

Apple kısa bir süre önce iOS 16.4 güncellemesini sundu. Bu güncellemenin Türkiye için önemi ise 5G desteğinin açılmasıydı. Ancak 5G nasıl kullanılacak ya da kullanılabilecek mi?

TÜRKİYE'DE RESMİ OLARAK AKTİF EDİLMEDİ

Resmi kayıtlara göre Türkiye'deki operatörler aktif bir 5G desteği sunmuyor. Ancak bazı kaynaklara göre Türkiye'nin bazı şehirlerinde 5G bağlantısı bulunsa da vatandaşlar bunu kullanamıyor.

Türk Telekom, Turkcell ya da Vodafone şu an resmi olarak 5G kapsama haritası yayınlamış durumda değil. Ancak internet servis sağlayıcılar için hız testi altyapısı sağlayan nperf, kendi verilerini kullanarak bir 5G haritası oluşturmuş.

Bu haritaya göre Ankara, İzmir, Sakarya, Antalya, Muğla, Gaziantep, Kayseri ve Trabzon şehirlerinin küçük bir bölümü 5G kapsama alınanda görünüyor. Bu şehirlerde test aşamasında olan 5G'nin kullanıma açılacağına işaret olabilir. Öte yandan yine de bu şehirlerde yaşasanız dahi 5G kullanamıyorsunuz çünkü Türkiye'de hizmet veren GSM operatörleri 5G desteğini aktif hale getirmediler.

Türkiye'de şu anda aktif olarak İstanbul Havalimanında 5G kullanılabiliyor. O da eğer telefonunuz 5G bağlantıyı destekliyorsa.

Telefonunuz 5G'yi destekliyorsa ve aktif etmek istiyorsanız İstanbul Havalimanında kullanmak için Turkcell için 5G yazıp 2200'e, Türk Telekom için 5G yazıp 5555'e ve Vodafone için 5G yazıp 7000'e SMS göndermek gerekiyor.

Yine de iOS 16.4 güncellemesiyle gelen 5G desteği önemli zira Türkiye'de kullanıma açıldıktan sonra 5G destekleyen iPhone'larda hızlı internet kullanmak mümkün olacak. 5G'nin bulunduğu iPhone modelleri şu şekilde: iPhone 12 serisi, iPhone 13 ve iPhone 14 serisinin tamamı.