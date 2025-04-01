6 yıl önce çıkan oyun 20 milyon oyuncuya ulaştı

Yayınlanma: 01.04.2025 - 17:51

Güncelleme: 01.04.2025 - 17:51

Death Stranding, gerek karakterlerin kontrolü gerek, sunduğu dünya gerekse hikayesi sebebiyle oldukça sevilmişti. 2019 yılında çıkış yapan oyun milyonlarca oyunsevere ulaşmıştı. Çıkmasının üzerinden yaklaşık 6 yıl geçen oyunun dünya çapında 20 milyon oyuncuya ulaştığı aktarıldı.

Kojima Productions'ın oyunu Death Stranding, ilk olarak PlayStation 4 için sunulmuştu, oyun daha sonra PS5'e PC'ye Xbox'a gelmişti. Oyunun başarısı Apple'ın iPhone'larda oyun oynama stratejisi kapsamında iOS'a bile sunulmasına sebep olmuştu.

En son Death Stranding Director's Cut çıkmıştı ve bu da epey sevildi. Oyun, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için de yakın zaman önce sunulmuştu.

Serinin devam oyunu olan Death Stranding 2: On the Beach, 26 Haziran'da PlayStation 5 için sunulacak. Diğer platformlar için ne zaman geleceği ise henüz açıklanmadı.