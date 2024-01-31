iPhone'lar ve Mac'ler için Death Stranding Director's Cut çıktı

Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:44

Güncelleme: 31.01.2024 - 10:44

Apple, iPhone 15 serisini tanıtırken büyük oyunların iPhone'lara ve diğer Apple cihazlarına geleceğini duyurmuştu. Bunun akabinde yayınlanmaya başlanan oyunlardan ilk geri dönüşler de geliyor. Öte yandan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max için Death Stranding Director's Cut 599 TL'den çıktı.

iPHONE 15 PRO'LARDA ARTIK DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT OYNANABİLİYOR

Oyun aynı zamanda Apple'ın M serisi çiplerinin kullanıldığı Mac ve iPad modelleri için de çıktı. Yani oyun bu cihazlarda da oyananabiliyor.

Oyunun açıklama kısmında ise şu bilgiler yer alıyor:

''Efsanevi oyun yapımcısı Hideo Kojima oyun türünün sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor, artık bu deneyim kusursuz Yönetmen Kurgusu sürümünde daha da kapsamlı. Gelecekte Death Stranding olarak bilinen gizemli bir olay, ölülerle dirilerin arasında bir geçit açıyor ve öteki dünyadan fırlayıp gelen garip yaratıklar, kimsesiz toplumlar tarafından mahvedilen dünyada başıboş geziyor. Sam Bridges olarak görevin büyük bir kısmı yok edilen Amerika’daki son hayatta kalanları bir araya getirerek insanlığa umut sunmak. Bu paramparça dünyayı adım adım bir araya getirebilir misin? Death Stranding Director’s Cut, Mac’te MetalFX Upscaling gibi Metal 3 özelliklerinden tam olarak yararlanarak rakipsiz grafiksel doğruluk ve mükemmel performans sağlıyor. Ayrıca yüksek kare hizi, fotoğraf modu ve Valve Corporation’ın HALF-LIFE serisinden ve CD Projekt Red’in Cyberpunk 2077 oyunundan karışık İçerikler içeriyor. Social Strand System ile dünyanın dört bir yanından oyuncularla bağlantıda kal.''

Mac ve iOS

-Bu ürünün oynanabilmesi için iCloud’a giriş yapılmış ve iCloudDrive’ın etkinleştirilmiş olması gereklidir.

-Bu ürün çevrim dışı oynanabilir ancak Social Strand System özelliğinden tam kapsamıyla faydalanabilmek için ağ bağlantısı gereklidir. Çevrim içi oynamak, iletişim ücretlerine tabi olacaktır.

Yalnızca iOS sürümü için

-Bu ürünü ilk defa oynarken ek verileri indirmeniz gerekecektir. Yaklaşık 13 GB boyutunda veri indirdikten sonra oyunu başlatabilirsiniz ancak oyunda ilerledikçe ek indirmeler yapılacaktır. İndirmeler yaklaşık olarak toplam 50 GB boyutunda olacaktır. Ek dillerde seslendirme verileri kullanıldığında ek indirmeler yapılır.