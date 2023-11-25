Death Stranding 2'nin çıkış tarihi belli oldu
Hideo Kojima tarafından geliştirilen Death Stranding 2'nin çıkış tarihi sızdırıldı. Oyun iddialara göre Death Stranding 2, 2025 tarihinde çıkacak.
Son zamanların en çok beklenen oyunları arasında yer alan Death Stranding 2'nin çıkış tarihi ortaya çıktı. Marvel's Spider-Man 2 gibi birçok büyük bütçeli yapımda çalışmış olan bir sanatçının ArtStation'a yüklediği bir görselde Death Stranding 2'nin 2025 tarihinde çıkacağı yer aldı. Doğrulanmış bir profile sahip olan sanatçının Death Stranding 2'de görev aldığı tahmin ediliyor.
İddiaların doğruluk payı yüksek olsa da oyunun yapımcısı Hideo Kojima tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Death Stranding 2'nin yakın zamanda fragmanının çıkacağı tahmin ediliyor. Hideo Kojima'nın oyun fragmanını The Game Awards etkinliğinde göstereceği tahmin ediliyor.
Oyunun çıkış tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da, PlayStation 5 için piyasaya sürüleceği biliniyor.
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