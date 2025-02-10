Göğüs kamerası perspektifli korku oyunu: BodyRecords

Korku oyunları kategorisine 2024 yılında dahil olan oyun, kısa sürede popülerlik kazandı.

Göğüs kamerası perspektifli korku oyunu: BodyRecords
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.02.2025 - 08:48

Korku oyunlarında farklı arayışta olanlar için geliştirilen BodyRecords, göğüs kamerası perspektifinden bir deneyim sunuyor. Steam'de erken erişimde olan oyun, bağımsız geliştiriler tarafından çıkarıldı. Oyun, 7 Haziran 2024 tarihinde çıkış yaptı ve erken erişimde olmasına rağmen 28 binin üzerinde inceleme aldı. 

BodyRecords, Steam üzerinde 'çoğunlukla olumlu' olarak yorumlandı. 

Luca ve Leo adındaki iki Fransız geliştirici tarafından yayınlanan oyun, Unreal Engine 5'in en son özelliklerini kullarak yaratılmış. Ultra gerçekçi grafiklere sahip olan oyun çok oyunculu bir FPS.  

Oyunun fragmanı ise şu şekilde:

 


Etiketler: #korku oyunu #BodyRecords

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