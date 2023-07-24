Güney Afrika, iki yıl içinde iki kadın astronot gönderecek

Güney Afrika, iki yıl içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na iki kadın astronot göndereceğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 14:32
Güney Afrika, iki yıl içinde iki kadın astronot gönderecek
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Güney Afrika Ulusal Uzay İstasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Humbulani Mudau, Ruslar tarafından inşa edilen uzay çöpü keşif merkezinin açılışında yaptığı açıklamada, iki kadın astronotu eğiterek, Rus uzay ajansı Roscosmos aracılığıyla 2 yıl içerisinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceklerini belirtti.

Roscosmos, 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazza al-Mansoori'yi, Soyuz MS-15 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermişti.

Afrika'dan uzaya giden ilk astronot ise 2002'de, Güney Afrikalı iş insanı Mark Shuttleworth olmuştu.


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