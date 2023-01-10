8 yıldır güncelleme alan Android telefon için destek kesiliyor

Yayınlanma: 10.01.2023 - 16:03

Güncelleme: 10.01.2023 - 16:03

Android tarafta güncelleme desteğinin çok da uzun olmaması pek çok kişinin eleştirdiği hatta iOS kullanma sebepleri arasında yer alıyor. Buna ek olarak 2015 yılında çıkan ve yaklaşık 7 buçuk yıldır güncelleme alan Fairphone 2 için güncelleme desteğinin tamamen kesileceği duyuruldu.

2013 yılında faaliyetlerine çevresel ve sosyal anlamda olumsuz etkileri en aza indirmek için yola çıkan Fairphone, Hollanda merkezli olarak 2015 yılında Fairphone 2'yi piyasaya sürmüştü.

MART AYINDA SON GÜNCELLEMESİNİ ALACAK

Fairphone 2 için en son güncelleme Android 10 oldu. Bu zamana kadar 5 Android güncellemesi alan telefon, 7 buçuk yıldır günceldi. Telefon en son güncellemesini mart ayında alacak ve güncelleme desteği de tamamen kesilmiş olacak.

Telefonun kolay tamir edilebilir olması ve parçalarının maliyetlerinin çok masraflı olmaması telefonun daha sürdürülebilir kalmasını sağlıyordu.

Öte yandan bu telefon bütün dünyaya ulaşmamış yalnızca İngiltere ve Avrupa'daki bazı ülkelerde satılıyordu. Fairphone 2 ilk tanıtıldığı dönemde 3 ya da 5 yıl kadar güncelleme desteği verileceği şeklinde açıklamalar yapılsa da bu güncelleme desteği çok daha uzun sürdü.

Standart telefonların güncellenmesinin dışında farklı bir altyapıya sahip olan telefonu halen kullanmak isteyen kullanıcılara 'dikkatli' olunması söyleniyor çünkü yeni güvenlik güncellemelerinin gelmeyecek olması telefon tamamen savunmasız kılıyor.