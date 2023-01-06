Android 14 tarafında tasarım değişiyor

06 Ocak 2023 Cuma, 14:12

Google'ın üzerinde çalıştığı Android 14 için tasarım tarafında değişiklik kararı verildi. Yeni kararla artık paylaşım menüsü uygulamalara göre değişiklik göstermeyecek. Her uygulamanın ve sistem ayarının ortak ve çok daha kullanışlı bir paylaşım menüsüne sahip olacağı aktarıldı.

ORTAK TASARIM BENİMSENECEK

Aktif kullanımda olan tasarımda ise kullanıcılar paylaş seçeneğine tıkladıklarında her uygulama için farklı seçenekler içeren özel bir sayfa çıkıyor. Bu durum ise kullanıcıların canını sıkıyordu.

Kafa karışıklığına sebep olan tasarım için Google çözümü ortak paylaşım menüsü eklemekte buldu.

Google, Android Sharesheet adının verildiği geliştirici sürümü özelliğini ana modüle taşıyacak. Android 14 ile kullanılması beklenen bu ortak menünün kullanılması, uygulamalar ve sistem görünümü arasında uyumlu bir geçiş sağlayacak.