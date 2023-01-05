En hızlı 10 Android telefon açıklandı
Aralık ayının en hızlı 10 Android telefonu AnTuTu tarafından açıklandı.
Her ay yeni tanıtılan Android telefonları performans testine sokan AnTuTu, aralık ayının en hızlı 10 Android telefon modelini açıkladı.
Akıllı telefon tarafında her ay yepyeni cihazlar karşımıza çıkıyor. Özellikle Çin merkezli teknoloji şirketlerinin piyasaya sürdüğü akıllı telefonların sayısı her geçen gün artıyor. Bu telefonlar arasında en iyisini tercih ederken bazı kıstaslara göre değerlendirmek gerekiyor.
ARALIK AYININ EN HIZLI ANDROID TELEFONLARI BELLİ OLDU
AnTuTu da tam olarak bu noktada karşımıza çıkıyor. Akıllı telefonları farklı kıstasları değerlendirmeye alarak liste hazırlayan şirket, ağustos ayının en hızlı Android cihazlarını açıkladı.
Yayınlanan listede Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2’den güç alan iQOO 11 Pro en hızlı telefon oldu. Toplamda 1 milyon 311 bin 221 puan alan akıllı telefonu 1 milyon 309 bin 159 puanlı Redmi K60 Pro takip ediyor.
Sırasıyla 1 milyon 299 bin 346 puanla Vivo X90 Pro Plus, takip ederken, 1 milyon 288 bin 523 puanla iQOO 11 dördüncü sırada yer alıyor. Xiaomi 13 Pro beşinci sırada yer alırken, bir sonraki telefon Xiaomi 13 oluyor.
Listenin tamamı ise şu şekilde
iQOO 11 – 1 milyon 311 bin 221 puan
Redmi K60 Pro – 1 milyon 309 bin 159 puan
Vivo X90 Pro+ – 1 milyon 299 bin 346 puan
iQOO 11 – 1 milyon 288 bin 523 puan
Xiaomi 13 Pro – 1 milyon 180 bin 921 puan
Xiaomi 13 – 1 milyon 278 bin 940 puan
Vivo X90 Pro – 1 milyon 275 bin 365 puan
Moto X40 – 1 milyon 273 bin 954 puan
Vivo X90 – 1 milyon 221 bin 809 puan
OnePlus Ace Pro – 1 milyon 108 bin 874 puan
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