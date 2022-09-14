A16 Bionic işlemcinin gücü: iPhone 14 Pro performans testinde!
Apple’ın bir süredir bekleneni iPhone 14 serisi, kısa bir süre önce tanıtıldı. Cihazın özellikleri hakkında onlarca tartışma konusu varken AnTuTu’da göründü.
AnTuTu yıllardır teknolojik cihazların performanslarını farklı testlerden geçirerek sınıyor. Son birkaç yıl içinde eski güvenirliğini kaybetse de yine de cihazlar hakkında fikir sahibi olmayı sağlıyor. Ağustos ayında en güçlü Apple cihazlarını listeleyen AnTuTu, iPhone 14’lerin tanıtılmasının ardından Pro modellerini mercek altına aldı.
Bildiğiniz üzere iPhone 14 Pro modellerinde A16 Bionic işlemcisi yer alıyor. Standart modellerde ise A15 kullanıldı. Testlere giren iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max, en güçlü Apple cihazları olmasalar da şu an için en güçlü iPhone’lar olarak gösteriliyor.
Apple’ın en güçlü cihazları şu şekilde sıralanıyor:
iPad Pro 5 (12.9 inç) – 1 milyon 204 bin 920 puan
iPad Pro 5 (11 inç) – 1 milyon 181 bin 630 puan
iPad Air 5 – 1 milyon 82 bin 287 puan
iPhone 14 Pro – 978 bin 147 puan
iPhone 14 Pro Max – 972 bin 936 puan
iPad Pro 3 (12.9 inç) – 837 bin 306 puan
iPhone 13 Pro Max – 831 bin 172 puan
iPad Pro 4 (12.9 inç) – 825 bin 654 puan
iPhone 13 Pro – 823 bin 024 puan
iPad Pro 4 (11 inç) – 809 bin 587 puan
iPad mini 6 – 796 bin 477 puan
iPad Pro 3 (11 inç) – 796 bin 183 puan
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