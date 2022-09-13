iOS 16 ile gelen pil göstergesi her kullanıcıya sunulmadı

13 Eylül 2022 Salı, 16:18

Apple'ın yeni indirmeye sunduğu iOS 16, her iPhone kullanıcısına aynı özellikleri getirmiyordu. Temelde aynı özellikleri sunsa da bazı modellerde kullanılmayan özellikler olduğu yavaş yavaş ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni gelen özelliklerden biri olan pil yüzdesinin rakamsal olarak durum çubuğunda gösterilmesiydi ancak bu her iPhone'da görünmüyor.

İOS 16 HER İPHONE'A AYNI ÖZELLİKLERİ GETİRMİYOR

Apple resmi internet sitesinde belirttiği gibi durum çubuğundaki yeni pil göstergesi özelliği, iOS 16’yı alan iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12 mini ve iPhone 13 mini modellerinde aktif olarak kullanılamıyor. Bu cihazlara sahip kişiler pil yüzdesini aktif etmek için Denetim Merkezi’ni açmak durumunda kalıyor.