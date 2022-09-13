iOS 16 ile iPhone'lar temiz enerji odaklı şarj olacaklar

13 Eylül 2022 Salı, 15:40

Apple'ın kısa bir süre önce duyurduğu ve 12 Eylül'de kullanıma sunduğu iOS 16, farklı özellikleri cihazlara getiriyor. Tasarımsal olarak bazı geliştirmeler sunan yeni sürüme ek olarak daha önce konuşulmayan bir özellik ortaya çıktı. Yılın sonunda sunulması beklenen özellik, 'Clean Energy Charging' olarak adlandırılıyor.

Özellik hakkında detaylar yılın sonunda gelecek

Türkçe'ye temiz enerji odaklı şarj olarak çevrilebilecek olan özellik, aktif edildiği zaman şarj sürecini çok daha iyi bir hale getirecek. Söylenene göre şarj etme süreci şebekenin daha temiz enerji kaynakları kullandığı zamanlara göre optimize edilecek.

iOS 16 güncellemesinin geldiği cihazlar:

-iPhone 13

-iPhone 13 mini

-iPhone 13 Pro

-iPhone 13 Pro Max

-iPhone 12

-iPhone 12 mini

-iPhone 12 Pro

-iPhone 12 Pro Max

-iPhone 11

-iPhone 11 Pro

-iPhone 11 Pro Max

-iPhone XS

-iPhone XS Max

-iPhone XR

-iPhone X

-iPhone 8

-iPhone 8 Plus

-iPhone SE ve SE 2

