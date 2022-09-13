iOS 16 ile gelen Kilit Modu nedir ve nasıl açabilirsiniz?

13 Eylül 2022 Salı, 23:37

Kilit modu özelliğini getiren Apple, ‘’pozisyonları veya yaptıkları iş nedeniyle en karmaşık dijital tehditlerden bazılarının hedefi olabilecek az sayıda kişi için tasarlanan, isteğe bağlı, olağan dışı bir korumadır’’ olarak tanımlıyor.

Kilit modu özelliği, yüksek güvenlik odaklı bir özellik. Apple’ın dikkat ettiği ve neredeyse her cihazında ön planda tuttuğu ‘güvenlik’ noktası artık bir özellik ile iPhone’lara geliyor. Apple’ın yeni özelliği hakkındaki açıklamasının bir kısmı şu şekilde:

‘’ Kilit Modu etkinleştirildiğinde aygıtınız normalde olduğu gibi çalışmayacaktır. Hedefi özel olarak belirlenmiş kiralık casus yazılımların suistimal edebileceği saldırı yüzeyini azaltmak için belirli uygulamalar, web siteleri ve özellikler güvenlik nedeniyle katı bir şekilde sınırlandırılır ve bazı deneyimler hiç kullanılamayabilir. Kilit Modu, iOS 16'da mevcuttur ve yakında iPadOS 16 ve macOS Ventura'da kullanıma sunulacaktır.’’

Kilit modunun cihazları nasıl koruduğunu şu şekilde açıklıyor Apple:

Kilit Modu etkinleştirildiğinde, aşağıdakiler dahil bazı uygulamalar ve özellikler farklı şekilde çalışır:

Mesajlar: Belirli resimler, videolar ve sesler dışında mesaj eki türlerinin çoğu engellenir. Bağlantılar ve bağlantı önizlemeleri gibi bazı özellikler kullanılamaz.

Web'de dolaşma: Bazı karmaşık web teknolojileri engellenir. Bu da bazı web sitelerinin daha yavaş yüklenmesine veya düzgün çalışmamasına neden olabilir. Ayrıca, web fontları görüntülenmeyebilir ve görüntüler yerine görüntü yok simgesi gösterilebilir.

FaceTime: Daha önce aramadığınız kişilerden gelen FaceTime aramaları engellenir.

Apple Hizmetleri: Ev uygulamasında bir evi yönetme davetleri gibi Apple Hizmetleri için gelen davetler, söz konusu kişiyi daha önce davet etmediyseniz engellenir.

Paylaşılan albümler: Paylaşılan albümler Fotoğraflar uygulamasından kaldırılır ve yeni Paylaşılan Albüm davetleri engellenir. Bu paylaşılan albümleri, Kilit Modu devre dışı olan diğer aygıtlarda görüntüleyebilirsiniz.

USB aksesuarları: Aygıtınızı bir USB aksesuarına veya başka bir bilgisayara bağlamak için aygıtınızın kilidinin açılması gerekir.

Konfigürasyon profilleri: Konfigürasyon profilleri yüklenemez ve aygıt, Kilit Modu etkinken Mobil Aygıt Yönetimi'ne veya aygıt denetimine kaydedilemez.



iPhone'da Kilit Modu'nu etkinleştirme

Ayarlar uygulamasını açın >Gizlilik ve Güvenlik seçeneğine dokunun> Güvenlik bölümünde Lockdown Mode (Kilit Modu) seçeneğine ve ardından Turn On Lockdown Mode (Kilit Modu'nu Aç) öğesine dokunun> Turn On Lockdown Mode (Kilit Modu'nu Aç) seçeneğine dokunun.

Turn On & Restart (Aç ve Yeniden Başlat) seçeneğine dokunun, ardından aygıtınızın şifresini girin> Kilit Modu etkinken, bir uygulama veya özellik sınırlandırıldığında size bildirim gönderilebilir ve Safari'de yer alan bir başlık, Kilit Modu'nun açık olduğunu belirtir.