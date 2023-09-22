AB işlemci devi Intel'e tekrar 400 milyon dolar ceza kesti!

Yayınlanma: 22.09.2023 - 16:20

Güncelleme: 22.09.2023 - 16:20

Avrupa Birliği (AB), yıllar önce antitröst ihlali nedeniyle Intel'e 376.36 milyon Euro (mevcut kur ile 10 milyar 892 milyon 76 bin 304 TL) değerinde bir para cezası verdi. Intel'in 2009 yılında AB tarafından, rakip AMD'yi dışlamak için pazar hakimiyetini kötüye kullanmakla suçlanarak bir milyar Euro'dan fazla para cezasına çarptırılmıştı.

Bu devasa ceza, yıllar süren yasal temyiz süreçlerini başlattı. Bazıları hala devam ediyor. Ancak Intel tarafından temyize götürülmeyen bir bileşeni olduğu için AB, bu belirli unsur için bir ceza yeniden uyguladı.

Bugünkü gelişme, geçen yıl AB Genel Mahkemesi'nin bir kararının ardından geldi. 2017 yılında AB'nin en üst mahkemesi tarafından davayı incelemek üzere alt mahkemeye geri gönderildi. Bu olayın ardından Intel'in dosyası tekrardan incelendi ve bazı koşullardan dolayı ceza kesildi. Ancak mahkeme 2009 yılında gerçekleşen AB Komisyonu tarafından verilen cezayı ise iptal etti.

Intel'in (yeniden) cezalandırıldığı kısıtlamalar nelerdi? İşte Komisyon'un açıklaması:

Kasım 2002 ile Mayıs 2005 arasında Intel, HP'ye AMD'nin x86 CPU'larına dayalı iş masaüstü bilgisayarlarını yalnızca küçük ve orta ölçekli işletmelere satmaları, doğrudan dağıtım kanalları aracılığıyla satmaları ve HP'nin AMD tabanlı ilk iş masaüstü bilgisayarının Avrupa'da piyasaya sürülmesini 6 ay ertelemesi koşuluyla satmaları şartıyla satışa bağlamıştır.

Intel, Acer'a AMD tabanlı bir dizüstü bilgisayarın piyasaya sürülmesini Eylül 2003'ten Ocak 2004'e kadar ertelemesi koşuluyla ödemeleri yapmıştır.

Intel, Lenovo'ya AMD tabanlı dizüstü bilgisayarların piyasaya sürülmesini Haziran 2006'dan 2006 sonuna kadar ertelemesi koşuluyla ödemeleri yapmıştır.

Komisyon'a göre Intel'in kısıtlamaları, bilgisayar üreticilerinin, aktif olarak planladıkları ve tüketici talebinin olduğu rakip x86 CPU'larını içeren ürünlerin ticarileştirilmesini durdurmalarını, geciktirmelerini veya kısıtlamalar getirmelerini sağlayarak pazardaki rekabeti olumsuz etkiledi.