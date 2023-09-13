Intel işlemcili Mac kullanıcıları dikkat: Bilgileriniz tehlikede

ABD'li teknoloji devi Apple'ın dizüstü bilgisayarlarında yani Mac'lerde büyük bir güvenlik açığı keşfedildi. Ortaya çıkan bilgilere göre bu açık sadece Intel işlemcili Mac cihazları etkiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 16:00
Intel işlemcili Mac kullanıcıları dikkat: Bilgileriniz tehlikede
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Apple kullanıcılarına yönelik yeni bir bilgi hırsızı olan "MetaStealer,"ın macOS işletim sistemine sahip Intel tabanlı bilgisayarlardan veri çaldığı ortaya çıktı. Kötü amaçlı yazılım daha çok iş insanlarının verilerini çalmak için kullanılıyor. 

MetaStealer, son birkaç aydır siber güvenlik uzmanları tarafından izleniyor ve dağıtımında sosyal mühendislik tekniklerinin kullanıldığı gözlemlendi.

Buna göre, MetaStealer'ı kullanan siber korsanlar işletmeler ile iletişime geçip, müşteri gibi yaklaşıyor. Daha sonra kötü amaçlı yazılımı bilgisayarlarına bulaştırmak için bir PDF gönderiliyorlar. Bu dosyalar yüklenildiği anda e-posta gibi parolalara erişim sağlayabiliyor.

Bu kötü amaçlı yazılım ayrıca anahtar zincirine erişmeye, kayıtlı parolaları ele geçirmeye ve Telegram ile Meta (Facebook) gibi platformlara erişmeye de çalışıyor.

Şu anki sürümü sadece Intel x86_64 mimarisi üzerinde çalışıyor. Yani sadece Apple'ın Intel işlemcili bilgisayarlarında bu güvenlik açığı bulunuyor. 



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apple macOS güvenlik açığı Siber güvenlik

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