ABD'de TikTok'un düşüşü bir başka uygulamaya yaradı

ABD'nin Çin ürünlerine ve uygulamalarına kısıtlama getirme politikası kapsamında birkaç kez erişeme engellenen TikTok, bu sefer ABD özelinde sahiplik değiştirmesine yönelik kararla gündeme gelmişti. ABD'de TikTok kullanıcı sayısı söz konusu olaylar olmadan ve kararlar alınmadan önce 170 milyon civarıydı. Ancak uygulama üzerindeki bu belirsizlik ve kısıtlama kararları kullanıcıları yeni uygulamalara yönlendirmeye başladı.

ABD'DE TIKTOK'TAN KAÇIŞ, UPSCROLLED'A GEÇİŞ

Amerikan medyasında yükselişi duyurulan yeni uygulama ise UpScrolled oluyor. Uygulama bundan birkaç ay önce yüzlerce ve belki de binlerce kullanıcısı varken, TikTok'a alternatifler arayanlar sebebiyle App Store başta olmak üzere uygulama mağazalarında yükselişe geçti.

Uygulamaların veri analizlerini yayınlayan Sensor Tower tarafından paylaşıldığına göre son üç ayda TikTok'u silenlerin oranı yüzde 150 oranında arttı. İlginç bir şekilde TikTok'un günlük aktif kullanıcı sayısı aynı dönemde yüzde 2 artış göstermeyi başardı. Haftalık olarak bakıldığında ise bu sayının değişmediği gözler önüne serildi.

Kullanıcıların TikTok'u silmelerinin en büyük sebebi yaşanan kısıtlamalar ve sahipliğin değişmesi olsa da aynı zamanda bir süredir çözülemeyen teknik hatalar bulunuyordu.

ABD'nin App Store verilerine göre şu sıralar en çok indirilen uygulamalardan biri olmayı başaran UpScrolled, yepyeni bir uygulama. 2025 yılının haziran ayında çıkış yapan bağımsız uygulama diğer devasa sosyal medya uygulama şirketlerine kıyasla küçük bir ekibe sahip.

UpScrolled, temelde Instagram'ı andıran bir yapıyla karşımıza çıkıyor ancak kısa videoların da paylaşılabildiği bir platform. Uygulamanın öne çıkan özelliği ise kullanıcıları algoritmanın içine sokmuyor ve yalnızca takip ettiği kişileri kronolojik olarak gösteriyor olması.

Yeni bir uygulama olması sebebiyle reklam da içermeyen UpScrolled, özellikle ABD'de yükselişe geçmesinin ardından diğer ülkelerde de benzer bir ivme izleniyor. Buna göre Birleşik Krallık ve Avustralya'daki App Store'larda da uygulamanın indirilme oranı yüksek ve en çok indirilen ilk 5 uygulamaya girdi.