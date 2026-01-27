Küresel RAM krizi derinleşiyor: Fiyatlar artmaya devam edecek

RAM ve özellikle DRAM tedarikinde yaşanan sıkıntılar, yapay zeka odaklı yatırımların hız kazanmasıyla birlikte daha da belirgin hale geldi. Uzmanlara göre, artan talep ve sınırlı üretim kapasitesi nedeniyle bellek piyasasındaki dengesizlik kısa vadede sona erecek gibi görünmüyor.

RAM KRİZİ TIRMANMAYA DEVAM EDİYOR

Son yıllarda kişisel bilgisayarlar ve mobil cihazlar için görece uygun maliyetli olan RAM, artık veri merkezleri ve yapay zeka sistemleri için kritik bir bileşen haline gelmiş durumda. Büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka modelleri için yüksek bant genişliğine sahip bellek çözümlerine yönelmesi, üreticilerin kapasitesini bu alana kaydırmasına neden oluyor. Bu durum, tüketici elektroniğinde kullanılan standart RAM modüllerinin arzını kısıtlıyor.

Hatta dünyanın en büyük topluluklarından biri olan XDA Developers tarafından fark edildiği üzere DDR5 RAM'de yapılan indirimler bile durumu gözler önüne seriyor. Bir süre önce yapılan kampanya ile Corsair Vengeance DDR5 2x16 GB bellek 344 dolara kadar düştü ancak bu set aylar önce zaten 110 dolardı. Fiyat artışı o kadar hızlı oluyor ki yapılan indirimler de anlamını yitiriyor.

YAPISAL BİR DÖNÜŞÜM GEREKİYOR

Piyasa analizlerine göre, bellek üreticileri daha karlı olan kurumsal ve yapay zeka odaklı ürünlere öncelik verirken, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonlarda kullanılan RAM türlerinde stoklar hızla azalıyor. Bunun sonucu olarak RAM fiyatları birçok pazarda son bir yıl içinde ciddi artış gösterdi. Donanım üreticileri ise yükselen maliyetleri ya ürün fiyatlarına yansıtıyor ya da bazı modellerde donanım seçeneklerini yeniden düzenliyor.

Türkiye’de de tablo farklı değil. Teknoloji perakendecileri ve sektör temsilcileri, RAM fiyatlarındaki dalgalanmanın son aylarda daha belirgin hale geldiğine dikkat çekiyor. Özellikle orta ve üst segment cihazlarda maliyet baskısının arttığı ifade ediliyor.

Uzmanlar, yeni üretim tesislerinin devreye girmesinin yıllar alabileceğini ve bu nedenle RAM krizinin geçici bir sorun olmaktan çok, yapısal bir dönüşümün parçası olduğunu vurguluyor. Yapay zeka yatırımları hız kesmediği sürece, bellek piyasasında eski “ucuz RAM” dönemine dönüşün zor olduğu belirtiliyor.