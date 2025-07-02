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ABD'den Huawei'e yönelik yeni karar

ABD'den Huawei'e yönelik yeni karar

2.07.2025 18:46:00
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ABD'den Huawei'e yönelik yeni karar

ABD'de yargıç, Çin'in merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin, hakkındaki iddianameye yönelik itirazının reddedildiğini bildirdi.

Huawei'e "ABD'den teknoloji sırrı çalma, şantaj faaliyetlerinde bulunma ve banka sahtekarlığı" gibi birçok suç isnat edilen ve 2018'de başlayan dava sürüyor.

New York bölge federal yargıçlarından Ann Donnelly, davaya ilişkin 52 sayfalık kararını açıkladı.

Huawei'in söz konusu iddianameye ilişkin itirazının "yetersiz" olduğunu belirten Donnelly, bu itirazın reddedildiğini kaydetti.

HUAWEI'E YÖNELİK DAVA SÜRECİ

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 2018'de Pekin yönetimine ilişkin "fikri mülkiyet hırsızlığı" iddialarını ele almak üzere "Çin Girişimi"ni başlatmıştı.

Bu kapsamda, Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle aynı yıl Kanada'da tutuklanmıştı.

Mıng, Amerikalı bankalara, Huawei ile Hong Kong merkezli Skycom firması arasındaki bağlantı konusunda yalan söylemek ve komplo kurmakla suçlanmıştı.

Teknoloji devi Huawei'nin iştiraki konumundaki Skycom'un 2009-2014 yıllarında ABD'nin İran yaptırımlarını deldiğini öne süren savcılık, Mıng'in Amerikalı bankalara Huawei ve Skycom'u birbirinden bağımsız şirketler olarak tanıtarak sahtekarlık yaptığını savunmuştu.

Huawei ayrıca, ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika endişeleri nedeniyle şirkete Amerikan mallarının satışını azaltma çabalarının bir parçası olarak 2019'da ticaret kısıtlamaları listesine alınmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın döneminde ise söz konusu girişimin kaldırılmasıyla, Mıng'a yönelik suçlamalar düşürülmüş ancak Huawei'e yönelik dava devam etmişti.

İlgili Konular: #ABD #Çin #Huawei

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