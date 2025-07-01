Steam, oyun içindeki verileri gösteren izleyicisini kullanıma açtı

Steam'de bir süredir test edilen oyun içi performans izleyicisi artık kullanıma açıldı. Bu sayede oyunseverler, oyun oynarkenki verilerini ayrıntılı şeklinde görebilecek. PC oyuncuları için sunulan bu yeni performans takipçisi sadece FPS değerini değil, ayrıntılı bilgiler sunacak. Gerçek zamanlı FPS verisine ek olarak CPU/GPU ve RAM kullanım değerleri de görüntülenebilecek.

STEAM YENİ PERFORMANS İZLEYİCİSİNİ SUNDU

Oyunculara minimum ya da maksimum tek kare değerlerini ve de zaman içindeki kare hızının verilerini gösterebiliyor. Bu imkanın sunulmasının nedenleri arasında kullanıcıların cihazlarıyla alakalı bir sebepten mi sorun yaşadıklarını ya da oyunun performansının başarısız olmasından mı kaynaklı olduğunu anlamasını sağlayacak.