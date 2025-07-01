Apple'ın özel planları var: Siri'den uygun fiyatlı MacBook'a kadar bu haftaki gelişmeler

Apple, haziran ayının başlarında iOS 26'yı duyurdu. Bununla beraber diğer cihazlarında kullanılan yazılımları da tanıtan Apple özellikle arayüz tasarımında değişikliğe gitmesiyle eleştirildi. Yeni iOS 26 ise çok fazla yapay zeka özelliğiyle tanıtılmadı bu da beklentilerin kırılmasına neden oldu. Öte yandan haziran ayı boyunca Apple'ın farklı cihazları hakkında ayrıntılar ortaya çıkmaya devam etti.

APPLE UYGUN FİYATLI MACBOOK PİYASAYA SÜRMEYİ PLANLIYOR

Haziran ayının son günlerinde ortaya çıkan bilgilere göre Apple, iPhone işlemcisine sahip olacak düşük maliyetli bir MacBook çıkartmak istiyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo'nun aktardığına göre şirket daha düşük maliyet için iPhone 16 Pro'da bulunan işlemciye dayanan bir MacBook piyasaya sürecek.

Kuo'nun tahminlerine göre cihaz, A18 Pro işlemciye sahip olacak, 13 inçlik boyutlarda ve klasik gümüş, mavi, pembe ve sarı renklerde seçenekleri bulunacak. 2025 yılının sonu ya da 2026 başlarında seri üretime girecek.

Apple'ın yeterince akıllandırmadığı Siri için de çalışmalar yaptığı da bir diğer konu. Söylenene göre Apple, Siri'ye daha güçlü ve akıllı özellikler eklemek için Anthropic ve OpenAI ile görüşmeler yapıyor. Bu ne demek oluyor? Bloomberg'te yayınlanan bir rapora göre Apple, cihazlarına daha güçlü ve işler yapay zeka araçları getirmek amacıyla farklı şirketlerin araçlarına başvurabilir. Apple Intelligence için tanıtılan özelliklerin birçoğu şu anda kullanımda değil ve kullanıcılar dışında yatırımcılar, hissedarlar konuyu hukuku tarafa taşıdılar.





Bu rapor ne kadar güvenilir tartışılır ancak diğer yandan Craig Federighi ve Mike Rockwell, Apple Intelligence'ın diğer modellerden daha geride kalmış olduğuna inanıyor ve dışarıdan yardım aradıkları artık sadece bir söylenti değil.

Apple'ın akıllı yüzüğü artık geliyor mu?

Yaklaşık 20 yıldır geliştirildiği ya da tanıtılacağına yönelik epeyce söylenti olan Apple Ring hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu sızıntı yapan kişiye göre Apple Ring, şirketin bir sonraki giyilebilir cihazı olacak. Uzmanlara göreyse yıllardır üstünde çalışıldığı söylenen cihazın, gerçeğe dönüşmesi oldukça uzak gibi görünüyor.

Gazeteci Mark Gurman Bloomberg'teki bülteninde Apple Ring'e değindi. Apple Watch'un artık yeni bir şey sunmadığına değinen Gurman, Apple'ın artık farklı giyilebilir cihazlara geçiş yapabileceğini ima etti.





Gurman'a göre akıllı yüzük, akıllı saate kıyasla daha fazla avantaj sağlayabilir; özellikle uyku sırasında veya egzersiz yaparken takması daha kullanışlı olabilir. Cihazın, avantajları olabileceği gibi saate kıyasla dezavantajları da olacaktır.