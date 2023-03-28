ABD polisi için yaklaşık 1 milyon yüz taraması yaptılar

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:37

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 16:59

SPENCER WHALEN / EYEEM

ABD merkezli yüz tanıma yazılımı şirketi Clearview AI, Amerikan polisi için bugüne kadar 1 milyona yakın yüz taraması yaptığını açıkladı.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Hoan Ton-That, BBC'ye açıklamasında ellerinde Facebook gibi platformlardan, kişilerin rızası olmadan toplanmış 30 milyar fotoğraftan oluşan bir veri tabanı olduğunu söyledi.

Tartışmalı yapay zeka şirketi şimdiye kadar mahremiyet haklarını ihlalden Avrupa ve Avustralya'da birçok kez milyonlarca dolarlık cezalara çarptırıldı.

Polisin Clearview AI'ın veri tabanını kullanmasına karşı çıkanlar, bu uygulamanın herkesi "polisin sabıkalılar listesine soktuğunu" savunuyor.

Mahremiyet haklarıyla ilgili çalışmalar yürüten Electronic Frontier Foundation (Elektronik Cephe Vakfı) adlı sivil toplum kuruluşundan Matthew Guaragilia, "Ne zaman ellerinde bir şüphelinin fotoğrafı olsa sizin fotoğrafınızla karşılaştıracaklar" diyor.

Clearview AI sistemini kullanan kolluk kuvvetleri, yükledikleri fotoğrafı veri tabanındaki milyarlarca fotoğrafla karşılaştırıyor. Sistem daha sonra eşleşen fotoğrafın internet linkini veriyor.

BBC BBC'nin sorularını yanıtlayan Clearview AI'ın CEO'su Hoan Ton-That ellerinde 30 milyar fotoğraftan oluşan bir veri tabanı olduğunu söyledi

Clearview AI dünyanın en isabetli sonuçlarını sunan şirketlerden biri olarak kabul ediliyor.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin, mahremiyet haklarını ihlal ettiği suçlamasıyla Illinois'te açtığı davadan sonra Clearview AI'ın birçok Amerikan şirketine hizmet vermesi yasaklanmıştı.

Ancak Ton-That, polisin bu karardan muaf olduğunu ve ABD genelinde yüzlerce polis biriminin yazılımlarını kullandığını söyledi.

ABD polisi bu yazılımı kullanıp kullanmadığıyla ilgili açıklama yapmıyor.

Portland, San Francisco ve Seattle gibi bazı kentlerde Clearview AI'ın kullanılması yasak.

ABD polisi, Clearview AI'ın bir milyon aramada kullanıldığını açıklamasını henüz doğrulamadı.

Fakat Miami Polisi, BBC'ye cinayetten hırsızlığa her suç için bu yazılımı kullandıklarını teyit etti.

Miami Emniyet Müdür Yardımcısı Armando Aguilar, bir yılda Clearview AI'ı ortalama 450 kez kullandıklarını, yazılımın bazı cinayetlerin aydınlatılmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Aguilar, Clearview verisini bir 'ihbar' gibi kabul ettiklerini belirterek "İnsanları sırf algoritma böyle söylediği için gidip gözaltına almadıklarını, kendi araştırmalarını yaptıklarını" belirtti.

Ancak insan hakları grupları, polisin bu sistemi kullanımına ilişkin yeterli yasal düzenleme olmadığınına dikkat çekiyor.

Daha önce polisin yüz tanıma teknolojisini kullanarak bazı masum kişileri gözaltına aldığı örnekler var.

Fakat polisin bu konuda veri paylaşmaması nedeniyle kaç kişinin bu şekilde gözaltına alındığı bilinmiyor.

Ton-That, bazı yanlış gözaltılar yapıldığını kabul etmekle birlikte bunun polisin hatasından kaynaklandığını savundu.