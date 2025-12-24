ABD, ülke dışından gelecek drone'lara yasak getiriyor

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.12.2025 04:03:00
Amerika Birleşik Devletleri Federal İletişim Komisyonu (FCC), başka ülkelerde üretilen drone’lara yönelik yeni bir yasak kararı aldığını duyurdu.

Karara göre, Savunma Bakanlığı veya İç Güvenlik Bakanlığı tarafından özel izin verilmediği sürece, yabancı menşeli yeni drone modelleri ile bu modellere ait parçaların ABD’ye ithalatına izin verilmeyecek.

FCC, söz konusu drone’ların ABD’nin ulusal güvenliği ile vatandaşların emniyet ve güvenliği açısından “kabul edilemez riskler” barındırdığını açıkladı. Karar, özellikle ABD pazarında önemli paya sahip olan Çin merkezli DJI’ı doğrudan etkiledi.

DJI cephesinden yapılan açıklamada, FCC’nin bu karara hangi bilgi ve verilere dayanarak ulaştığının kamuoyuyla paylaşılmadığına dikkat çekilerek sürecin şeffaf yürütülmediği ifade edildi. Şirket, buna rağmen ABD’de halihazırda satışı yapılmış olan drone’ların sorunsuz şekilde çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Yeni düzenleme, ABD’nin son dönemde teknoloji ve güvenlik alanında yabancı menşeli ürünlere yönelik aldığı önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

