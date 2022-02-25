ABD ve Türkiye'den teknolojik işbirliği: 'Bu ortaklık bizi çok mutlu etti'

25 Şubat 2022 Cuma, 16:56

Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG) ev sahipliğinde Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu iş birliği ile gerçekleştirilen TechCamp İstanbul, oyun geliştiricilerini bir araya getirdi. 3 gün sürecek olan etkinlikte; küresel sorunlara yenilikçi teknolojik çözümler aramanın yanı sıra; özel sektörden teknoloji uzmanları, gazeteciler, sivil toplum kuruluşları, sivil toplum savunucuları ile uygulamalı ve katılımcı eksenli çalıştaylar düzenlenecek.

Katılımcılar, küresel problemler üzerine eğitimcilerle bu sorunlara teknolojik sonuçlar üretmeye çalışacak. Böylelikle ABD Hükümeti’nin desteğiyle oyun sektöründe çalışacak gençlere Bahçeşehir Üniversitesi’nde (BAU) aracılığıyla destek olunacak.

BÜYÜKELÇİ, KONSOLOS VE ATEŞELER DE KATILDI

Gerçekleştirilen açılış programına, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, ABD Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Dave Panetti’nin yanı sıra, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAU Global Başkanı Enver Yücel ile BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kemal Suher katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Jeffry L. Flake, “Bu program ve bu ortaklık bizi çok mutlu etti. Teknoloji ve inovasyonu nasıl kullanıp göstereceğimiz adına önemli bir adım attık. Bu okulun 100’den fazla ülkeden gelen öğrenciye yer verdiğini görünce, savaşın azalacağını, çocuklarımızın birbirleriyle yaşamayı öğreneceğini görmek beni mutlu etti” açıklamasını yaptı.

“OYUN ÜRETİMİ EMPATİ VE DİYALOG ARACIMIZ”

ABD İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ataşesi Dave Panetti: “ABD İstanbul Başkonsolosluğu olarak Bahçeşehir Üniversitesi ile TechCamp etkinliği çerçevesinde iş birliği yapmaktan çok memnunuz. Gençlerin dünyanın karşılaştığı ciddi sorunlara hitap eden, sonuç odaklı oyunlar üretmesi oyunların ne kadar büyük bir empati ve diyalog aracı olduğunu ispatlıyor” şeklinde konuştu.

DOĞRULARI 3-4 YAŞINDAN İTİBAREN OYUNLA AŞILAYACAĞIZ

BAU Global Başkanı Enver Yücel ise “Eğitimin paradigmalarının değişmesi gerektiği dönemdeyiz. Artık çocuklarımıza doğruyu oyunla öğreteceğiz. Dünyanın en önemli meselelerini bile oyunla anlatmaya başlayacağız. Çocuklara 3-4 yaşından itibaren oyunlarla doğruları öğreteceğiz. Çünkü günümüzde ansiklopedi okumak yerine oyunlar daha cazip geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’ne de bu işi birliği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“OYUNLAR DA GÜÇLÜ DİYALOG VE EMPATİ ARACIDIR”

Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG Lab) Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Güven Çatak, “TechCamp, sivil toplum kuruluşları ve uzmanlardan alınacak eğitimlerin yanı sıra; oyun fikirlerinin de üretilip sunulacağı fikir maratonu da içeriyor. Kamp sonrası takımlar çalışmaya devam ederek fikirlerini prototiplere dönüştürecek ve bu hallerini tekrar sunacaklar. Türkiye'de bu kapsamda yapılan en büyük ‘Games for Change’ etkinliği olacak TechCamp ile oyunların ne kadar güçlü bir diyalog ve empati aracı olabileceğinin gösterilmesini amaçlıyoruz” dedi.

EN İYİ ÜÇ PROJEYE DESTEK

Gerçekleştirilen programla en iyi demo seçilen üç projeye destek verileceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Güven Çatak sözlerine şunları ekledi:

“Oyun sektörü şu an yazıcı endüstrinin başında gelmektedir. Aşağı yukarı iki yüz milyar cirosu olan bir sektör. İnanılmaz bir hedef kitlesi var. Yediden yetmişe herkes oyun oynuyor. Aslında bu anlamda oyunlar hep hayatımızın içinde. Yani hem gündelik hayatta hem eğitimde bize dahiller. Bu yüzden aslında oyunlarla birçok mesajı iletebiliriz. Birçok diyaloğu kurabiliriz ve birçok yeni düşünceyi, farkındalığı getirebiliriz. Özellikle bu dönemde, dünyada çok fazla sorun var. Bu oyunlarla çocuklarımıza; yeni fikirleri, yaklaşımları, dünya meselelerine dair farkındalıkları kazandırabiliriz. Çocuklarımız bu vesileyle farklı düşüncelere saygı duyup empati kurabilir.”