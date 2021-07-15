Netflix, video oyun sektörüne giriş yapıyor
Netflix, video oyunlarına yönelmeyi planlayarak, Electronic Arts ve Facebook'ta yöneticilik yapmış olan Mike Verdu ile çalışacak.
Netflix tarafından yapılan açıklamada, Mike Verdu’nun Netflix’e oyun geliştirme başkan yardımcısı olarak katılacağını ve operasyon direktörü Greg Peters’a rapor vereceğini söyledi.
Zynga gibi mobil oyun şirketleri ile deneyimi Verdu, daha önce Facebook’ta oyunları ve diğer içerikleri Oculus sanal gerçeklik başlıklarına getirilmesinden sorumlu başkan yardımcılığı görevini üstlenmişti.
Bloomberg'e göre Netflix, tıpkı belgeseller veya bazı yeni tür içeriklerde yaptığı gibi deneyim için ücret ödemeden oyunlar sunabilir.
Netflix hisseleri, Bloomberg’in haberi bildirmesinin ardından yüzde 3,3’e varan bir artışla 566 dolara yükseldi. Hisse senedi bu yıl, çarşamba günkü kapanışa kadar yüzde 1.3 arttı.
Bloomberg’e konuşan adını açıklamayan kaynağa göre Netflix, oyun ekibini önümüzdeki aylarda kuracak.
iOS geliştiricisi Steve Moser tarafından Bloomberg ile paylaşılan araştırmaya göre de Netflix’in oyun ekleme planlarının kanıtları, şirketin uygulamasının derinlerinde gizli dosyalarda görünmeye başladı bile.
Netflix, daha önce “Stranger Things” de dahil olmak üzere şovlarına dayalı oyunların haklarını lisanslamıştı.
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