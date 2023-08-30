ABD yaptırımlarından sonra bir ilk: Huawei ilk 5G telefonunu tanıttı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 12:25

Güncelleme: 30.08.2023 - 12:25

Çinli akıllı telefon devi Huawei geçen senelerde ABD tarafından yaptırıma uğramıştı. Bu yaptırımlar kapsamında firmanın Android işletim sistemini ve getirdiği özellikleri telefonlarda kullanması yasaklanmıştı. Bu sebepten dolayı Huawei'nin küresel pazarda satışları ciddi oranda düşmüştü. Firma o zamandan bu zamana kadar hiçbir telefonuna 5G desteği getirmemişti. Bu durum dün tanıtılan yeni akıllı telefonu ile birlikte değişti. Huawei dün Çin'de düzenlediği bir etkinlikte Huawei Mate 60 modelini tanıttı.

Huawei Mate 60'ın, yuvarlatılmış köşelere sahip delikli bir düz OLED ekranı bulunuyor. Bu ekran, 2688 x 1216 piksel Full HD+ çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına, 10-bit renklere ve 1440Hz PWM karartma özelliğine sahip. Ancak, uydu bağlantısı desteği sadece Pro modelinde mevcutken, Mate 60 modelinde bu özellik yer almıyor.

Cihazın yonga seti hakkında henüz herhangi bir ayrıntı açıklanmadı. Ancak, 12 GB LPDDR5 RAM ve 1 TB'a kadar UFS 3.1 depolama alanı ile güçlendirilmiş durumda. Telefon, önceden yüklenmiş olarak Harmony OS 4.0 işletim sistemiyle gelmektedir.

Ön tarafta, Huawei Mate 60 13 megapiksel bir selfie kamerasına sahiptir. Arkada ise dairesel bir kamera modülü bulunur, bu modülde OIS desteği olan 50 megapiksel ana kamera yer alır. Ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens, 12 megapiksel periskop telefoto kamera (OIS, 5x optik zoom ve 50x dijital zoom) ile birleştirilmiş.

Mate 60, 4.750mAh bataryayı destekleyen 66W hızlı kablolu şarj özelliğine sahiptir. Aynı zamanda 50W kablosuz şarj ve 7,5W ters kablosuz şarjı da desteklemektedir. Cihazın arka yüzünde, ikinci nesil Kunlun camı ile kaplı olan IP68 sertifikalı bir tasarım bulunuyor.

Huawei Mate 60, üç farklı model seçeneğiyle sunuluyor:

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı için 5.499 Yuan (mevcut kur ile 20 bin 163 TL)

12 GB RAM + 512 GB depolama alanı için 5.999 Yuan (mevcut kur ile 22 bin 362 TL)

12 GB RAM + 1 TB depolama alanı için 6.999 Yuan (mevcut kur ile 25 bin 666 TL)