Huawei, akıllı telefon pazarına geri dönüş yapıyor!

Yayınlanma: 07.08.2023 - 11:32

Güncelleme: 07.08.2023 - 11:32

Huawei Geliştirici Konferansı 2023'te konuşan Huawei Tüketici İş Grubu CEO'su Yu Chengdong, 2023'ün ikinci çeyreğinde Huawei'nin Çin akıllı telefon pazarındaki payının yüzde 76,1 gibi rekor bir oranda arttığını kaydetti.

DonanımHaber'in IDC'den aktardığına göre Huawei'nin yerel akıllı telefon pazarındaki payı ikinci çeyrekte yüzde 13'e ulaştı. Bu göstergeye göre şirket, Xiaomi ile eşitlendi ve en büyük cihaz üreticileri listesinde beşinci sırada yer aldı. Yayınlanan raporda Huawei ve Apple dışında Çin pazarında başka hiçbir üreticinin ikinci çeyrekte büyüme göstermediğini vurgulandı.

ZORU BAŞARMAK İSTİYOR

Tüm zorluklara ve tedarik zincirindeki engellere rağmen, yeni Huawei P60 serisinin ve Mate X3 serisi katlanabilir telefonların performansının iyi satışlara yol açtığına dikkat çekiliyor. Zira Huawei akıllı telefonların üretimi oldukça zor ve şirket mayıs 2019'dan bu yana ABD yaptırımları altında.

Temmuz ayının sonunda Counterpoint analistleri Huawei'nin Çin'deki akıllı telefon satışlarını keskin bir şekilde artırmayı başardığını bildirmişti. Huawei'nin bu başarısı ise güçlü markasına, yüksek mağaza satışlarına ve bileşen sıkıntısına getirdiği çözüme bağlandı.