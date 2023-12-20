ABD'de HoloLens alarmı; Çin ordusu cihazı kullanırken video yayınladı

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:24

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:24

Microsoft’un HoloLens 2 karma gerçeklik başlığı Çin’in devlet televizyonunda, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'nin bir üyesi tarafından kullanılırken gösterildi. Bu video, ABD merkezli teknolojinin, tüm ambargo ve yasaklamalara rağmen Çin ordusu tarafından kullanımına ilişkin yeni soruları gündeme getirdi.

Chip'in Newsweek tarafından aktardığı üzere, geçtiğimiz hafta devlet yayın kuruluşu CCTV’nin askeri kanalında gösterilen videoda, eğitim görmekte olan bir mühendisin HoloLens 2’yi kullanarak bir uçağı tamir etme simülasyonu kısaca gösteriliyor.

Newsweek haberinde belirtilene göre, “CCTV-7 videosunda, PLA Hava Kuvvetleri stajyerinin avucunu yüzüne kaldırarak başlığın işletim sistemini çağırdığı görüldü. Yakındaki savaş uçağı motoruyla ilgili bir paneli vurguladı ve matkap ve İngiliz anahtarı gibi etkileşimli araçları çağırdı. Yayında, kendisi kısa bir mesafe uzakta dururken araçların önündeki fiziksel yüzeye dijital olarak yerleştirildiği ve el hareketleriyle uçak bakım protokolünü simüle ettiği görüldü.”

Video, ABD teknolojisinin Çin tarafından nasıl kullanılabileceğine dair yeni endişeleri gündeme getiriyor. ABD hükümeti, ABD yapımı yapay zeka tabanlı çipler söz konusu olduğunda Çin’e yönelik oldukça katı ihracat kısıtlamaları getirdi. Bu kısıtlamalar sebebiyle, önde gelen AI çip üreticisi NVIDIA, kısa bir süre önce H20 çipinin Çin’de sunumunu erteleyerek 2024’ün ilk çeyreğine kadar beklemek zorunda kaldı.

ABD ordusu birkaç yıldır Microsoft’un HoloLens donanımını kullanmaya çalışıyor. Microsoft, 2023’ün başlarında test için ABD Ordusu’na 20 HoloLens tabanlı IVAS (Entegre Görsel Büyütme Sistemi) cihazından oluşan bir paket gönderdi.

Görünüşe göre testler, ABD Ordusunu karma gerçeklik başlıkları için değerlendirmenin bir sonraki aşamasına geçmeye ikna edecek kadar başarılıydı. Ordu, Eylül ayında başlıkları daha uygun fiyatlı hale getirmek için Microsoft ile birlikte çalışacağı açıklandı. Her şey yolunda giderse Microsoft, 2025 yılında ABD Ordusu için IVAS başlıklarının tam üretimine başlayabilir.