Microsoft'un yeni Xbox'ı çok daha erken tanıtılacak! İşte tarih

Yayınlanma: 19.12.2023 - 10:41

Güncelleme: 19.12.2023 - 10:41

Oyun konsolları tarafındaki çekişme Sony'nin PlayStation'ı ve Microsoft'un Xbox'ı arasında geçiyor. Microsoft'un en son Xbox tanıtmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Bu süre boyunca Microsoft'un yeni Xbox konsolunu ne zaman tanıtılacağı ise belli değildi. Ancak beklentiler oldukça ileri bir tarihe işaret ediyordu.

YENİ NESİL XBOX KONSOLU 2026'DA GELİYOR

Yeni ortaya çıkan sızıntı ve iddiaya göreyse Microsoft, yeni nesil Xbox konsollarını 2026 yılında duyuracak. Bu Xbox'ların PlayStation 6'dan da uygun fiyatlı olması ise dikkate değer.

Yeni nesil Xbox'ların aynı zamanda AMD Zen 5 CPU ile gelmesi bekleniyor. Ancak daha önce bu konsolların Zen 5 ile değil Zen 6 işlemciyle geleceği iddia edilmişti.

PS6'dan daha ucuz olacağının söylenmesi ise Xbox'ın yeni çıkan tarihte 2026'da tanıtılacak olmasından ileri geliyor. Çünkü PS6'nın 2028 yılında tanıtılması gündemde, eğer yeni Xbox konsolları 2026'da tanıtılırsa PS6'ya göre zaten daha eski bir donanıma sahip olacak ve özellik olarak da iki yıl geride kalmış olacak.