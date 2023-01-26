ABD'deki Apple Store'da 100 bin dolarlık soygun

ABD'deki bir Apple Store'da gerçekleştiği iddia edilen soygunda 100 bin doların üzerinde ürünün çalındığı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 13:31
ABD'deki Apple Store'da 100 bin dolarlık soygun
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Apple Store'lardan iPhone ya da diğer ürünlerin çalınmasını engellemek için özel bir sistemi bulunsa da ABD'nin Ohio eyaletindeki bir Apple Store'dan yüklü miktarda Apple cihazı çalındı. LOGLL tarafından haberleştirilen olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı. 

SOYGUNCULARIN KISA SÜRE İÇİNDE YAKALANMASI BEKLENİYOR

Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık, sabaha karşı yaşandı. Görgü tanıklarına göre mağazaya camları kırarak giren hırsızların kısa süre içinde iPhone başta olmak üzere, iPad ve diğer Apple ürünlerini çaldığı bildirildi. 

Eyaletin görevli polis departmanının saptamasına göre değeri 100 bin doların üzerinde Apple cihazı çalındı. 

Apple cihazlarda yer alan izleme ve uyarı özelliklerinin hemen etkinleştirildiğini söyleyen yetkililer, bu hamlelenin polisin suçluları bulmasını daha kolay hale getireceğini düşünüyor. 


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