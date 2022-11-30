Apple'dan 300 iPhone satın alan kişi hırsızlığa uğradı

30 Kasım 2022 Çarşamba, 17:25

Ülkemizde de sıklıkla karşılaşıldığı gibi ABD'de de bir kişi Apple Store'dan fazla sayıda aldığı iPhone'ları kendi mağazasında satmayı planlıyordu. Yaklaşık 300 adet iPhone satın alan 27 yaşındaki kişi, mağazadan çıktığı ve arabasına gittiği sırada saldırıya uğradı ve 125 adet iPhone'un bulunduğu çantası çalındı.

95 BİN DOLAR DEĞERİNDE 125 iPHONE ÇALINDI

Polis tarafından aktarıldığı kadarıyla ismi paylaşılmayan kişinin 27 yaşında bir erkek olduğu ve kendi mağazasında satmak üzere farklı modellerde iPhone 13'ler satın aldığı belirtildi.

Satın aldığı 300 iPhone'u üç farklı çantaya bölüştüren ve arabasına taşıyan şahıs, o sırada ona doğru yaklaşan başka bir araçtan inen kişiler tarafından soyuldu. Aktarıldığı kadarıyla kimse yaralanmadı ancak çantanın içinde bulanan yaklaşık 95 bin dolar değerindeki 125 adet iPhone çalınmış oldu.

Yaşanan olay sonrası polis inceleme başlattı. Yine de olayın haber siteleri aracılığıyla yayılmasının ardından olayın arkasında başka bir durumun olabileceği şüphesi doğdu. Apple Store özelinde pek çok hırsızlık oluyor ancak çalışanlar söz konusu hırsızlıklara şahsen müdahale etmiyor. Bunun nedeni ise zaten mağazada sergilenen teşhir ürünlerinin pek bir değerinin bulunmaması. Bir diğer yandan Apple'ın çalınan cihazları uzaktan müdahale ile etkisiz hale getirilebildiği için cihazın çalındığı zaman çok da bir değeri kalmıyor.

Gerçekleşen bu olay da Apple'ın uyguladığı politika sebebiyle çalınan cihazların çalan kişilere 'çok da fayda sağlamayacağı' anlamına geliyor.