ABD'deki seçim kampanyalarına yapay zeka dönüşümü

Yayınlanma: 03.09.2024 - 14:55

Güncelleme: 03.09.2024 - 14:55

Donald Trump’ın son günlerde sosyal medyada yapay zeka destekli görselleri sıkça paylaşması dikkat çekiyor. Trump, son olarak Kamala Harris’in Sovyet bayrağıyla komünist mitingi yaptığı yapay zeka görselini X hesabından paylaşarak rakibini hedef aldı.



Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin 5 Kasım’daki başkanlık seçimlerindeki adayı Donald Trump, yapay zeka (AI) tarafından oluşturulan görselleri seçim kampanyasında aktif olarak kullanıyor. Son haftalarda Trump’ın yapay zeka ve Photoshop ile oluşturulan görselleri paylaşma sıklığının arttığı dikkat çekiyor. Trump X hesabında son olarak paylaştığı görselin yorum kısmında, destekçileri tarafından yüzlerce yapay zeka görseli paylaşıldı. Paylaşılan görsellerin öznesi bazen Trump olurken bazı görsellerde ise Demokratların adayı Kamala Harris oluyor. Trump ise destekçilerinin oluşturduğu bazı yapay zeka görsellerini kendi hesabından paylaşıyor.

TRUMP, KAMALA HARRIS’I HEDEF ALARAK ALAYCI YAPAY ZEKA GÖRSELLERİNİ PAYLAŞIYOR

Trump son olarak X hesabından rakibi Kamala Harris’i hedef alarak yapay zeka tarafından oluşturulan görselini paylaştı. Yapay zeka ile hazırlanmış görsellerde Demokratların adayı Kamala Harris’in Sovyet bayrağıyla komünist mitingi düzenlediği görülüyor.

Elon Musk yapay zeka görseli ile Kamala Harris’i hedef aldı

X platformunun sahibi ABD’li milyarder Elon Musk, dün kendi hesabından yaptığı yapay zeka görseli paylaşımıyla Kamala Harris’i hedef aldı. Musk, paylaştığı görselde Kamala Harris’in komünist bir diktatör olduğu açıklamasında bulundu. Elon Musk, ABD seçimlerinde Trump’a verdiği desteği son dönemde daha da açık hale getirdiği dikkat çekiyor.