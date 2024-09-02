Apple'ın yapay zeka aracıyla ilgili sevindiren gelişme

Yayınlanma: 02.09.2024 - 18:31

Güncelleme: 02.09.2024 - 18:31

Apple'ın duyurduğu yapay zeka aracı Apple Intelligence ile ilgili olumlu bir gelişme yaşandı. Normalde her bölgeye aynı anda sunulmayan veya bazı bölgelere hiç gelmeyen bu hizmetler, her kullanıcıya da ulaşamıyor. Ancak Apple'ın yapay zeka aracı beta sürecindeyken bölge kısıtlaması olmadan sunulacak.

APPLE'IN YAPAY ZEKASI BÖLGE KISITLAMASI OLMADAN İNDİRİLECEK

Apple Intelligence indirmek isteyen kişiler bölge kısıtlamasına takılmayacak. Ancak bunun yerine kullanıcılar eğer uygulamayı indirmek istiyorsa dil ayarlarını yapması gerekiyor. Eğer yapay zeka aracını kullanmak isterseniz, dil ayarını İngilizce-ABD yapmanız gerekiyor.

Daha önce hem dil hem de cihaz bölgesinin ayarlanması gerekiyordu. Ancak bu gereksinim artık ortadan kaldırılmış.

Kullanıcılar macOS Sequoia 15.1, iPadOS 18.1 ve iOS 18.1 sürümlerinde Apple Intelligence erişimine ulaşmak için sırasıyla Ayarlar> Genel> Dil ve Bölge seçeneklerine tıklayarak, tercih ettikleri dili İngilizce (ABD) olarak ayarlayabilirler.