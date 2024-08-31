Google'dan hastalıklara yapay zeka çözümü: Hastalığı duyabilecek

Yeni ortaya çıktığı kadarıyla Google, Salcit Technologies adlı bir girişim ile ortaklaşa çalışarak yeni bir yapay zeka üzerinde çalışıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2024 - 17:50
Google'dan hastalıklara yapay zeka çözümü: Hastalığı duyabilecek
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Google, bir girişim olan Salcit Technologies ile işbirliği yaparak, kulaktan hastalıkların ilk evrelerini tespit edebilecek yapay zeka geliştirmek için çalışıyor.

SAĞLIK ALANINDA DAHA FAZLA YAPAY ZEKA: SESTEN HASTALIK TESPİTİ

TechCrunch tarafından aktarılan habere göre, Google ve Salcit Technologies, 300 milyon ses kaydı ile yapay zeka modelini eğitti. Nasıl işliyor? Tüberkülozla mücadele eden birisi varsa onun semptomlarıyla yapay zeka modeli eğitiliyor.

Hastalıkların tespiti için öksürme, hapşırma ve ağır nefes alma gibi pek çok durumla eğitilen yapay zeka bu sayede kişinin hangi hastalığı sahip olduğu konusunda daha isabetli tahminler yapıyor.

Salcit Technologies, solunum yolu hastalıkları için yapay zeka geliştiriyor. Şirketler bu teknolojiyi akıllı telefonlara getirmek istiyor. Bu buluş sayesinde tıbbi bakıma sınırlı erişimi olan bölgelerdeki yüksek riskli popülasyonların tedavisi mümkün olabilir.


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