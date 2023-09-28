AB'den Apple'a baskı: Ekosistemini açmasını istiyor

Avrupa Birliği tarafından Apple'a olan baskı devam ettiriliyor. AB Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton Apple'dan ekosistemini açmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.09.2023 - 12:35
AB'den Apple'a baskı: Ekosistemini açmasını istiyor
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Avrupa Birliği (AB), Apple'ın kendi ekosistemini daha fazla rekabetçi hizmete açması çağrısında bulunuyor. AB Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Apple CEO'su Tim Cook'a bu isteği iletti.

Breton'a göre, Apple, iPhone kullanıcılarına alternatif e-cüzdanlar, tarayıcılar ve uygulama mağazaları gibi rekabetçi hizmetleri kullanma olanağı tanımalıdır. Ancak Tim Cook, böyle bir adımın güvenlik ve gizliliği tehlikeye atabileceğini belirtti.

Bu gelişme, Avrupa Komisyonu'nun kapı bekçileri olarak kabul edilen teknoloji şirketlerine yeni düzenlemeler getirme çabasının bir parçasıdır. Bu şirketler arasında Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta ve Microsoft gibi büyük teknoloji şirketleri bulunuyor.

Avrupa Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında yapılan bu düzenlemelerin amacı, kapı bekçisi olarak kabul edilen şirketlerin rakip işletmelere ve kullanıcılara haksız koşullar dayatmasını önlemektir. Ayrıca, dijital hizmetlerin daha açık ve rekabetçi hale getirilmesini amaçlamaktadır.



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apple Apple CEO'su Tim Cook AB AB Komisyonu

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