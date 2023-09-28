Apple'dan kötü haber: Ucuz versiyonu gelmeyecek

Yayınlanma: 28.09.2023 - 12:26

Güncelleme: 28.09.2023 - 12:26

Apple'ın üst düzey kulaklık modeli Vision Pro, yüksek fiyatıyla zaten ilgi çekiyordu. Ancak son gelişmelere göre, daha düşük maliyetli bir Vision Pro versiyonu planlarının iptal edilmiş olabileceği öne sürülüyor.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın düşük maliyetli Vision Pro modelini iptal etmiş olabileceğini belirtti. Bu, bu kulaklıkların daha geniş bir kullanıcı kitlesi için erişilebilir olma umutlarını zedeliyor. Kuo, Apple'ın Vision Pro'nun ilk neslinde 400 bin ile 600 bin arasında bir sevkiyat yapacağını öne sürdü, ki bu da beklentilerin oldukça altında bir rakam.

Kuo, "Apple düşük maliyetli Vision Pro versiyonu planını iptal etmiş olabilir" diyerek, Vision Pro'nun fiyatının düşürülmediği sürece sevkiyatlarında beklenen büyük bir artış olmayacağını belirtti. Ayrıca, Vision Pro için donanım güncellemelerinin önümüzdeki yıllarda olmayabileceğini de ekledi.

Bu gelişmeler, Vision Pro'nun fiyatının yüksek olmasının yanı sıra daha ucuz bir versiyonunun da olmayacağı anlamına geliyor. İkinci nesil Vision Pro kulaklıklarının 2027'ye kadar çıkmayacağı da belirtiliyor.

Dolayısıyla, Vision Pro kulaklıklarının geleceği hakkında belirsizlikler sürüyor. Bu kulaklıkların neden bu kadar yüksek bir fiyata sahip olduğu ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmek için daha uygun fiyatlı bir seçenek sunulup sunulmayacağı soruları gündemde kalıyor.