Apple Watch kullanıcıları WatchOS 10 ile sorun bildiriyor

Yayınlanma: 27.09.2023 - 11:29

Güncelleme: 27.09.2023 - 11:29

Apple'ın akıllı saatleri için sunduğu yeni güncellemede hava durumu uygulamasının bozulduğu bildirildi. Sorun, Apple Watch modeli fark etmeksizin hava durumu uygulamasının açılmaması ve beklendiği gibi çalışmamasıyla kendini gösteriyor.

APPLE WATCH'TA YENİ GÜNCELLEME İLE HAVA DURUMU GİTTİ

Uygulamadaki temel sorun normalde ekranda hava durumu bilgilerini aktarması ancak burada sadece içine girildiği taktirde verileri gösteriyor. Yani saat kadranı üzerinden normalde görünen bilgilere ulaşılamıyor.

Sorunun çözümü olarak, saat uygulamasını açıp 24 saatlik dilimi kapatıp, sonrasında açmanın ardından eşlenen saatin güncellenmesi olduğu söyleniyor. Çünkü böyle yapıldığında hava durumu uygulamasının verileri gösterdiği belirtiliyor.