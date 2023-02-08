Deprem felaketi ile mücadelede önemli iki internet sitesi

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 12:08

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 13:30

Türkiye'nin pek çok şehrinde hissedilen deprem binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olurken deprem farkındalığına yönelik araştırmaların sayısı da arttı. Bu noktada afetbilgi.com ve afetharita.com internet sitelerinin daha fazla kişiye ulaşması önemli.

DEPREM FELAKETİ İLE MÜDACELE SÜRECİNDE ÖNEMLİ OLAN İKİ SİTE

Afet Harita sitesinde yapılan ihbarlar ile bölgelerde yaşanan felaketleri tek bir yerden görülebiliyor. Kahramanmaraş'ın kıpkırmızı olduğu haritada mahallelerde yapılan ihbarlar yer alıyor. Çok yoğun ibaresinin göründüğü harita hangi bölgelerde yardıma ihtiyacın olduğunu da gözler önüne seriyor.

Farklı şehirlerde yaşanan afetler kullanıcıların yaptığı ihbarler ile harita üzerinden görülebiliyor.

Afet Bilgi ise bilgi alınmak istenen konuların seçilmesiyle ilerliyor. Örneğin, Geçici Barınma Alanları, Güvenli Toplanma Alanları, Eşya Bağışı İmkanları, Kızılay Kan Bağışı Noktaları ve Önemli Telefon Numaraları gibi pek çok seçenek sunuluyor.

İnternet sitesi sürekli güncelleniyor ve en son güncelleme 8 Şubat sabah 08:18 olarak görülüyor.