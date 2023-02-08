YouTube, depreme destek olmak için 'Bağış' özelliği yayımladı

YouTube yeni özelliklerini geliştirmeye devam ederken, yaşanan deprem felaketine destek olmak amacıyla 'bağış' özelliğini yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 11:48
YouTube, depreme destek olmak için 'Bağış' özelliği yayımladı
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YouTube da merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremlerle ilgili yeni bir özelliği aktif etti. Bir sivil toplum kuruluşu aracığıyla gerçekleştirilen kampanyaya Barış Özcan'ın iki videosu üzerinden ulaşmak mümkün. 

PEK ÇOK ŞİRKET YARDIM YAPMIŞTI

Depremler 6 Şubat'ta meydana gelmiş ve yaklaşık 10 ilde de hissedilmişti. Etkilerinin her geçen gün arttığı deprem felaketinde binlerce insan hayatını kaybetti. Maddi olarak destek sunduğunu duyuran yabancı şirketlere YouTube da eklendi. 

Sevilen teknoloji, sanat ve bilim odaklı içerikler hazırlayan Barış Özcan'ın videosunda yer alan bağış özelliğinin açıklamasında şunlar yazıyor:

"Yardımlarınız Ahbap, ACEV, TOG, İhtiyaç Haritası, TEGV gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir şemsiye platform olan Afet Platformu'na gidecek."

Kapmanya ABD merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Türk Hayırseverlik Fonları yani "Turkish Philanthropy Funds" aracılığıyla gerçekleştiriliyor. 

Bağışı nasıl yapmanız gerekiyor?

İlk adım:Mamutlar 2027'de yaşama geri mi gelecek? veya 7 Adımda DEPREME HAZIR OLMAK isimli videolara ulaşın.

İkinci adım: "Şimdi bağış yapın" başlıklı bölümde "Bağış yap" butonuna tıklayın.

Üçüncü adım: Tutarı belirleyip, "Devam"a tıklayın.

Dördüncü adım: Kart bilgilerini girdikten sonra "Bağış Yap" seçeneğine tıklayın. 

Bağış yapmak isteyenler aşağıdaki videolara tıklayabilir:

 

 


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