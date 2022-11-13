Huawei, Apple'dan hızlı! Huawei Vision Glass tanıtıldı
Huawei, yeni akıllı gözlüğünü tanıttı. Huawei Vision Glasses tasarım olarak normal gözlüklerden farklı görünüyor.
Akıllı ve dijital gözlükler diğer akıllı cihazlar kadar popüler hale gelemese de Huawei kayakçı gözlüğüne benzer tasarımda yeni bir gözlük tanıttı. Kullanıcılara 120 inç ekran deneyimi sunmayı vadeden Huawei Vision Glasses, RAM ve depolama gibi seçeneklere sahip değil.
HUAWEI VISION GLASSES ÖZELLİKLERİ
Kullanıcılar için ekran deneyimi sunmak isteyen Huawei, cihazın ekranına 480 nit parlaklık ekleyerek, 1080P çözünürlüğü destekleyecek şekilde tasarladı. DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ına sahip olan cihaz, Alman Rheinland düşük mavi ışık sertifikasına da sahip.
Çerçeve tasarımında geniş bir yapı tercih eden Huawei, Micro-OLED panele sahip. Huawei’in bu Vision Glasses’ını kullanmak için telefon, tablet veya bilgisayar gibi herhangi bir akıllı cihaza ihtiyaç var.
14 Kasım'a kadar ön sipariş sürecinin başlayacağı cihazın fiyatı henüz belli değil.
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