Adı: 'Dunyasha'... Robot baristadan müşterilere kahve servisi
Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumuna (SPIEF) katılan bir kahve firmasının baristası ''Dunyasha'' adlı robot, davetlilerden yoğun ilgi gördü.
Her yıl Rusya’da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu, bu yıl ülkenin Ukrayna’ya yönelik saldırılara rağmen 25'inci kez gerçekleşti. Birçok robotun sergilendiği fuarda en çok dikkat çeken baristalık göreviyle Robot Dunyasha oldu.
Gerçekçi robotlar insanların yerini almaya aday. Gelişmiş robotlar insanların yaptığı pek çok işi gerçekleştirebiliyor.
SOHBET ETTİ, SİPARİŞ ALDI
Dünyasha, kahve ve dondurma sipariş vermek isteyen müşterileri ile sohbet edip sipariş aldı. İnsansı hareketler ve sesiyle oldukça gerçekçi duruyor.
1950'lerden kalma pembe puantiyeli kıyafeti, dönemsel saçıyla oldukça gerçekçi duran robot forumda oldukça dikkat çekti.
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