Türkiye'de robot ve simülatör tasarlayıp Dünya'ya ihraç ediyor

12 Mart 2022 Cumartesi, 12:01

İleri sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini kullanarak hareket simülatörleri ve etkileşimli VR oyunları geliştiren DOF Robotics, simülasyon ve oyunlarında kendi yazılımlarını kullanan dünyadaki sayılı firmalar arasında yer alıyor.



Kurulduğu 2006 yılından günümüze Türkiye'de yerli imkanlarla üretim yapan DOF Robotics, ileri VR ve AR teknolojilerini kullanarak ürettiği simülatörleri ve etkileşimli VR oyunlarını dünyanın dört bir yanındaki eğlence parklarına ihraç ediyor.

Simülatör ve oyunlarda kullanılan yazılımları da kendisi geliştiren firmanın İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nde yer alan üretim tesisinde yazılım geliştirme merkezi ve ürün tasarımları için Ar-Ge kısmı bulunuyor.





"MARVEL GİBİ DÜNYA DEVLERİYLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYORUZ"

Bugüne kadar ürettikleri simülatör ve oyunlarla Marvel, Feld Entertaiment gibi dünyaca ünlü markalarla iş birliği yaptıklarını belirten DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, "Ürünlerimiz gelişmiş AR ve VR teknolojilerini kullanarak, insanlara normal hayatlarında deneyimlemeyecekleri heyecan ve eğlenceyi sunmak için özel olarak tasarlanıyor.

Metaverse günümüzde popüler bir kavram ancak bizler ürünlerimizde Metaverse teknolojisini yaklaşık 10 yıldır kullanıyoruz. Metaverse kavram olarak 'sanal dünyalar' anlamına geliyor.

Simülasyonlarımızla bizler insanlara bunu birebir yaşatabiliyoruz. Hız treniyle, Çin seddinde geziyormuş gibi hissedebiliyorsunuz" diye konuştu.



"KENDİ YAZILIMINI ÜRETEN AZ SAYIDA FİRMADAN BİRİYİZ"

DOF Robotics'in başarısının özgün tasarım ve yazılımdan geçtiğini vurgulayan Mustafa Mertcan, "Bizler işimize öncelikle yüzde 100 yerli tasarım ve yazılım ile başladık. Daha sonrasında makinelerimizi üretmeye başladık. Günümüz dünyasında yazılım ve tasarım her şeydir. Makineleri bir araya getirecek parçaları ikincil kaynaklardan temin edebilirsiniz ancak özgün yazılım sahibi olmadığınızda ürünlerinizi farklı kılacak, ileri götürecek tasarım farklarını ortaya koyamazsınız. Yazılım bir başkasına ait olduğunda markanız tam anlamıyla 'bağımsız' olamaz. Ürettiğimiz yazılımlar Tesla'nın otonom araçlarında kullanıldı. Robot teknolojilerinde ileriyi düşleyebilmek için yatırımlarımız devam ediyor. Kullanım alanlarını genişletebileceğimiz her alanda tasarım ortaya koymaya özen gösteriyoruz. DOF Robotics otonom araçları, servis robotları, alışveriş merkezleri için hizmet robotları, lojistik ve depolama gibi işe yarabileceği her yerde kullanılabilecek" şeklinde konuştu.

"EĞLENCE VE ENDÜSTRİ FUARLARIYLA MARKAMIZI TANITIYORUZ"

"Sabırsızlığımız nedeniyle global markalarımızın sayısı sınırlı" diyen Mustafa Mertcan, "2011 yılından bugüne eğlence endüstri fuarlarına katıldık. O günden, bugüne 80'den fazla global ölçekli fuarda markamızı tanıttığımızı söyleyebilirim. Her yıl ortalama 6 fuarda yer alıyoruz. Sektörde yer alan global oyunculara kendimizi buralarda gösterebiliyoruz. Sponsorluklar alarak görünüm sağlıyoruz. Markamızın bilinirliğini ön planda tutarak sabırla, düzenli ve sürdürülebilir ilişkilerle işimizi büyütüyoruz. Türkiye'de alanında uzman, iyi üretici firmalar aslında bilinenden çok daha fazla. İyi üretebiliyoruz ancak iyi pazarlayamıyoruz. Ticari ilişkiler için bilinirlik ve diyalog gerekiyor" ifadeleriyle sözlerine son verdi.

Kaynak: CHIP Online