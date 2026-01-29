Adobe benzeri Apple Creator Studio kullanıma açıldı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple, Adobe'nin sunduğu gibi Creator Studio'sunu kullanıma sundu. Küresel olarak sunulan hizmet aylık ve yıllık abonelik sistemiyle işliyor.

Apple'ın geçen haftalarda tanıttığı Creator Studio küresel olarak kullanıcılara açıldı. App Store üzerinden ulaşılabilen bu sistemin içinde Final Cut Pro, Logic Pro ve Pixelmator Pro ve benzeri Apple uygulamaları yer alıyor. Aylık ve yıllık paketler olarak sunulan bu hizmet yapay zeka destekli.

Apple Creator Studio, standart kullanıcılar için aylık 349,99 TL'ye, öğrenciler ve eğitimciler için aylık 149,99 TL'ye sunuluyor. Yıllık tarafta ise standart kullanıcılar 3 bin 499 TL ve öğrenciler ya da eğitimciler 1 bin 499 TL ödeme yapması gerekiyor. 

