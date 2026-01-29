PlayStation Store için beklenen özellik getiriliyor

Sony'nin PlayStation'ın mağazası için yeni yaptığı testler ortaya çıktı. Bu özellik PlayStation Store için yeni bir bilgilendirme katmanını içeriyor. Bu özelliğe göre mağazada yer alan oyunların çıkış günündeki satış fiyatı da eklenecek. Yani o oyunun çıktığı gündeki fiyatından sonraki değişim de görülebilecek.

Şirketin PlayStation Store'u daha şeffaf politikalara bağlama planlarının bir parçası olarak oyunların çıkış fiyatı artık görünür olacak.

Test edilen özellikte, oyunların mevcut fiyatının yanında 'lansman fiyatı' olarak ilk fiyatı gösteriliyor.

Platformda bunun dışında dinamik fiyatlandırma sistemi de test ediliyor. Bu ise kullanıcılara göre değişen bir fiyatlandırmayı içeriyor. Yani kişiye özel bazı indirimler sunulabiliyor.