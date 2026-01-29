Tanıtılacak iPhone'ların fiyatlarına yönelik iyimser tablo

Apple'ın yıllardır uyguladığı bir fiyat politikası var. ABD'de her yeni tanıtılan iPhone önceki yılki iPhone ile aynı fiyattan satışa çıkıyor. Bu da her yıl yeni bir zam yapılmadığını gösteriyor. Uzun bir süredir bu şekilde devam eden Apple, bazı dönemlerde özellikle Pro modellerde fiyat artışı yapabiliyor.

Bir süredir gündemde olan ve teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyen bellek krizinin fiyatları uçurması bekleniyor. Kısa dönemde çözülmesi beklenmeyen bu krizin 2028 yılına kadar fiyatları artırabileceği konuşuluyor. Apple'ın ise bu krizi fiyat artışı olarak iPhone'larına yansıtmayacağı belirtiliyor.

Analist Ming-Chi Kuo'nun yeni iPhone'lara yönelik yaptığı açıklamasında belirttiğine göre Apple, yeni tanıtmayı planladığı iPhone'larda bellek krizine bağlı bir fiyat artışı yapmayacak. Başlangıç modellerinde bir fiyat artışı beklemediğini söyleyen Kuo, Pro modellerde fiyatın daha yüksek olabileceğini söylüyor. Yani burada bir fiyat artışı olabilir ancak Apple'ın fiyatları mümkün olduğunca sabit tutmaya çalıştığı da söyleniyor.