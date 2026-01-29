Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tanıtılacak iPhone'ların fiyatlarına yönelik iyimser tablo

Tanıtılacak iPhone'ların fiyatlarına yönelik iyimser tablo

29.01.2026 19:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Tanıtılacak iPhone'ların fiyatlarına yönelik iyimser tablo

Küresel çapta yaşanan bellek krizi teknolojik ürünlerin fiyatlarına da yansıyor ancak gelecek dönemde tanıtılması beklenen iPhone'ların bu fiyat artışından etkilenmeyebileceği söyleniyor.

Apple'ın yıllardır uyguladığı bir fiyat politikası var. ABD'de her yeni tanıtılan iPhone önceki yılki iPhone ile aynı fiyattan satışa çıkıyor. Bu da her yıl yeni bir zam yapılmadığını gösteriyor. Uzun bir süredir bu şekilde devam eden Apple, bazı dönemlerde özellikle Pro modellerde fiyat artışı yapabiliyor.

Bir süredir gündemde olan ve teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyen bellek krizinin fiyatları uçurması bekleniyor. Kısa dönemde çözülmesi beklenmeyen bu krizin 2028 yılına kadar fiyatları artırabileceği konuşuluyor. Apple'ın ise bu krizi fiyat artışı olarak iPhone'larına yansıtmayacağı belirtiliyor.

Analist Ming-Chi Kuo'nun yeni iPhone'lara yönelik yaptığı açıklamasında belirttiğine göre Apple, yeni tanıtmayı planladığı iPhone'larda bellek krizine bağlı bir fiyat artışı yapmayacak. Başlangıç modellerinde bir fiyat artışı beklemediğini söyleyen Kuo, Pro modellerde fiyatın daha yüksek olabileceğini söylüyor. Yani burada bir fiyat artışı olabilir ancak Apple'ın fiyatları mümkün olduğunca sabit tutmaya çalıştığı da söyleniyor.

İlgili Konular: #iphone #bellek

İlgili Haberler

Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi
Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen adayı keşfedildi Gökbilimciler, boyutu Dünya'ya yakın, 355 günde yörüngesini tamamlayan ve yıldızının "yaşanabilir kuşakta" bulunma ihtimali yüzde 50 olan bir gezegen adayı keşfetti.
Microsoft, Meta ve IBM gelirlerini artırdıklarını açıkladı
Microsoft, Meta ve IBM gelirlerini artırdıklarını açıkladı ABD merkezli teknoloji şirketlerinden Microsoft, Meta ve IBM'in gelirleri geçen yılın ekim-aralık döneminde beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Yapay zeka modeli
Yapay zeka modeli "AlphaGenome" DNA'nın bilinmeyenlerini keşfedebilir Bilim insanları, "AlphaGenome" adlı yapay zeka modelinin, insan DNA'sı hakkında bilinmeyen gerçeklerin ortaya çıkarılmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.