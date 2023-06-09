Adobe'den yapay zekayı odağına alan yeni abonelik sistemi

Yayınlanma: 09.06.2023 - 11:47

Güncelleme: 09.06.2023 - 11:47

Son dönemlerde yapay zeka odaklı çalışmalarıyla adından sıklıkla söz ettiren Adobe'dan dikkat çekici bir hamle geldi. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Ashley Still, verdiği bir röportaj sırasında geleceğe yönelik yeni bir planlarını açıkladı. Ashley Still tarafından yapılan açıklamaya göre Adobe, yapay zeka odaklı bir abonelik sistemi oluşturmak için harekete geçmiş durumda. Peki bu abonelik sistemi tam olarak ne işe yarayacak?

'HER ANLAMDA YARDIMCI OLACAK'

Adobe'un en önemli yapay zeka araçlarından bir tanesi hiç şüphesiz Firefly. Webtekno'da yer alan habere göre metinlerden görsel oluşturmaya odaklanan bu araç, kısa bir süre önce de Adobe'un fotoğraf düzenleme yazılımı Photoshop'a entegre edildi. Özellikle de kurumsal müşterilerin Photoshop için zaten abonelik sistemine kaydolduklarını gözden kaçırmayan Adobe, yeni abonelik sistemiyle müşterilerini her anlamda yardımcı olacak.

Adobe'un üzerinde çalıştığı abonelik sistemindeki en önemli avantaj, abonelerin hukuk karşısında da savunulacak olması. Malum, yapay zeka odaklı görsellerde telif hakkı ihlalleri çok yaşanıyor ve taraflar, bu konuda sık sık davalık olabiliyorlar. Adobe'un yeni abonelik sistemi tam olarak burada devreye girecek. Diyelim ki şirketiniz adına abone oldunuz ve bir çalışanınız telif hakkı davası ile karşı karşıya kaldı. Adobe, zararı tazmin edeceği gibi mahkeme sürecinde şirketinizi savunacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, abonelik sistemi üyelerinden sabit ücret alınacağı belirtildi. Ancak bu ücretin ne kadar olacağı şimdilik belli değil. Ashley Still, hukuki desteğin de sunulacağı abonelik paketini satın almayı düşünen şirketlerle yüz yüze görüşmeler yapılacağını, abonelik fiyatının şirketlerin büyüklüklerine göre belirleneceğini ifade etti.