Age of Empires Mobile tanıtıldı

27 Ekim 2022 Perşembe, 00:15

Age of Empires yaklaşık 25 yıl önce ilk oyunuyla oyunseverlerin karşısına çıktı. PC tarafında oynanabilir olan oyun yeni versiyonda artık iOS ve Android cihazlardan da oynanabilecek.

AGE OF EMPIRES MOBILE YAKINDA GELİYOR

Hangi mobil cihazlara sahip kullanıcıların oyunu oynayabileceği bilinmiyor ancak bir dönem Age of Empires 4 ile ses getirmişti. İşte bu noktada mobil versiyonun da dördönca oyunun akıllı telefonlardaki ve tabletlerdeki versiyonu olması bekleniyor.

Oyun için tanıtım fragmanı yayımlandı ve sinematik bir görselin ötesinde pek de bir şey anlaşılmıyor.

Age of Empires oyununun mobil cihazlarda nasıl çalışacağı konusunda tam bir kesinlik bulunmuyor. Öte yandan Android'deki en iyi strateji oyunlarının çoğu, PC'deki benzerlerinin neredeyse doğrudan bağlantılı oluyor.



