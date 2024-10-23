Ağustos ayından beri yasaklı Roblox Türkiye'de ofis açıyor

Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:24

Güncelleme: 23.10.2024 - 11:24

Ağustos 2024'ten beri Türkiye'de yasaklı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, erişim engelinin ardından Türkiye'de ofis açma kararı aldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 7 Ağustos 2024 tarihli kararıyla, "çocukların istismarına neden olabilecek içerikler barındırdığı" gerekçesiyle platforma erişim durdurulmuştu.

"İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA KARARLIYIZ"

Roblox yetkilileri, Türkiye'de erişimin yeniden sağlanabilmesi için BTK ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Şirket, Türkiye'nin özel ihtiyaçlarını dikkate alarak yerel yetkililerle iş birliği yapma konusunda kararlı olduklarını açıkladı. Roblox'tan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Roblox'un öğrenme, yaratıcılık ve anlamlı bağlantılar sağlama platformu sunarak Türk toplumunda olumlu bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Ülkenin özel ihtiyaçlarını ele almak için yetkililerle iş birliği yapmaya kararlıyız. Platforma erişimin yeniden sağlanması durumunda Türkiye'de bir ofis açmayı, yerel dilde hizmet verecek moderatörler istihdam etmeyi planlıyoruz. Roblox, Türkiye'deki yerel yasa ve düzenlemelere tam anlamıyla saygı göstermektedir.”

80 MİLYON KULLANICININ YARISI 13 YAŞ ALTINDA

Roblox yetkilileri, platformlarının dünya çapında 80 milyon aktif kullanıcısının olduğunu ve bu kullanıcıların yüzde 42’sinin 13 yaşın altında olduğunu belirtti. Çocukların güvenliğine öncelik verdiklerini söyleyen yetkililer, 17 yaş üstü kullanıcılardan ek güvenlik önlemi olarak kimlik doğrulaması talep ettiklerini ekledi.

Roblox’un Türkiye’deki erişim yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı ve şirketin ofis açma planlarının ne zaman gerçekleşeceği merakla bekleniyor.